Mc Donald's işçilerinden cinsel taciz davası

Dünyanın en büyük fast-food restoran zincirlerinden McDonald's Michigan'daki çalışanları tarafından dava edildi.

ABD'deki McDonald's restoranlarında yoğun şekilde çalışanlara yönelik cinsel taciz yaşandığı ve firmanın da buna göz yumduğunu belirten işçiler dava açtı.

Euronews'te yer alan habere göre, işçiler McDonalds'ı cinsel tacizi önlemeye yönelik yeterli ve gerekli şirket politikalarına sahip olmamakla suçladı.

Ayrıca bu konuda restoran idarecilerinin eğitilmediği ve sorunu bildiren işçilere karşı hasmane tutum sergilendiği belirtildi.

Chicago merkezli şirketin çalışanları son üç senede şirkete karşı benzer nedenlerle toplam 50 dava açtı.