Malta'da gazeteciye suikast soruşturması

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastine yönelik soruşturmada adı geçen ve dün istifasını sunan başbakanlık özel kalem müdürü Keith Schembri tutuklandı.

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın iki yıl önce öldürülmesine yönelik soruşturmada yaşanan ve hükümet krizine neden olan gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

Soruşturmada adı geçen ve dün istifa ettiğini duyuran başbakanlık özel kalem müdürü Keith Schembri, polis ekiplerince tutuklandı.

Reuters'ın aktardığı adli kaynaklar, Schembri'nin polis tarafından sorgulanmasına devam edildiğini kaydetti.

Schembri'nin yanı sıra soruşturmada adları geçen Turizm Bakanı Konrad Mizzi dün istifa etmiş, Ekonomi Bakanı Chris Cardona da görevini geçici olarak bıraktığını açıklamıştı.

Mecliste bulunan siyasi partiler ise Başbakan Joseph Muscat'a istifa ve erken seçim çağrısında bulunuyor.

16 Ekim 2017 tarihinde öldürülen Galizia, blog yazılarında Schembri ve Mizzi'nin yanı sıra, Muscat ve eşini de Panama Belgeleri skandalına karışmakla suçlamıştı.