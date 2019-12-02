Malta Başbakanı Muscat'dan istifa açıklaması

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın 2 yıl önce suikaste uğramasıyla ilgili soruşturmada yaşanan gelişmeler sonucunda Başbakan Joseph Muscat, önümüzdeki ay istifa edeceğini açıkladı.

Gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastinin Malta'da yarattığı krizin ardından Başbakan Joseph Muscat, ulusal TV kanalında yaptığı açıklamada önümüzdeki ay istifa edeceğini açıkladı.

Muscat, iktidardaki İşçi Partisi'nden 12 Ocak'ta yerine gelecek kişiyi belirlemelerini talep edeceğini söyledi.

Ülkedeki göstericiler ise Daphne Caruana Galizia suikast nedeniyle Muscat'ın derhal istifa etmesi gerektiğini savunuyor.

Siyasetçiler ve patronların karıştıkları yolsuzlukları araştıran Galizia 2017'de aracına koyulan bir bomba sonucu yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında Cumartesi günü iktidarla ilişkili bir işadamına cinayete yardakçılık suçlaması yöneltildi.

Muscat soruşturma için "Bazı kararlar iyiydi, bazıları daha iyi verilebilirdi" dedi.

"Omuzlamam gereken bu sorumluluk tabii ki maktulün ailesinin acısını azaltmıyor" diyen Muscat 12 Ocak'ta İşçi Partisi'nin liderliğinden ayrılacağını, partinin ondan birkaç gün sonra yeni liderini seçeceğini söyledi.