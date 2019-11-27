Malezya'daki son Sumatra gergedanı yaşamını yitirdi

Malezya'da yaşayan son Sumatra gergedanı 25 yaşındaki İman, kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Malezya'da Sumatra gergedanının soyu, 25 yaşındaki İman'ın ölümüyle resmen tükendi.

BBC'de yer alan habere göre, Malezyalı yetkililer, 25 yaşındaki dişi Sumatra gergedanı İman'ın kanser hastalığı nedeniyle cumartesi günü yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İman'ın, ülkede yaşayan son Sumatra gergedanı olduğu biliniyordu.

Malezya'da yaşayan son erkek gergedan, Mayıs ayında yaşamını yitirmişti.

Sumatra gergedanının bir dönem Asya'nın birçok bölgesinde yaşadığı, ancak türün kıtada şu anda 100'den az sayıda olduğuna inanıldığı ve soyunun tükenme tehlikesinde olduğu belirtiliyor.