Malezya'da sel felaketi: 16 binden fazla kişi tahliye edildi

Malezya'nın kuzeyinde bulunan Kelantan ve Terengganu eyaletlerinde, sel nedeniyle evinden tahliye edilenlerin sayısı 16 bin 84'e yükseldi.

Malezya'da geçen hafta sonu başlayan şiddetli yağışlar ülkede sel felaketine neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki Kelantan ve Terengganu eyaletlerinde, meydana gelen seller nedeniyle evinden tahliye olanların sayısı 16 bin 84'e yükseldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kelantan'da korunaklı bölgelere geçenlerin sayısı 13 bin 80'e ulaşırken, yağışların azaldığı Terengganu'da ise bu sayı 3 bin 4'e geriledi.

Kelantan eyalet yönetimi, sel baskınlarında şu ana kadar 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İki eyalette 30 Kasım'da başlayan sağanak, eyaletlere bağlı çok sayıda şehirde sel baskınlarına neden olmuştu. Selden etkilenen binlerce kişi, korunaklı bölgelere geçmişti.