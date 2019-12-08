Malezya'da 27 yıldan bu yana ilk kez çocuk felci vakası görüldü

Malezya'da 27 yıl sonra ilk defa çocuk felci vakası tespit edildiği bildirildi. Durumu stabil olan bebeğin solunum desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtilirken yetkililer aşılamanın önemine dikkat çekti.

Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Doktor Noor Hisham Abdullah, Sabah eyaletinin Tuaran kentinde cuma günü ateş ve kas zayıflığıyla hastaneye kaldırılan üç aylık bir erkek bebeğe çocuk felci tanısı konulduğunu belirtti.

Bebeğin yoğun bakım ünitesinde karantina altında tedavi gördüğünü kaydeden Abdullah, durumu stabil olan bebeğin yine de solunum desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ülkede en son çocuk felci virüsünün 1992'de görüldüğünü vurgulayan Abdullah, bebeğin taşıdığı virüsün Filipinler'de görülen son çocuk felci salgınındaki virüsle genetik bağlantısının tespit edildiğini dile getirdi.

Bebeğin yaşadığı mahallede yapılan çalışmalarda, 2 ay-15 yaş arası 199 kişiden sadece 23'ünün çocuk felci aşısı olduğunun belirlendiğini kaydeden Abdullah, "Bu rahatsız edici bir durum çünkü cVDPV'nin dolaşımı ancak çocuk felcine bağışıklık kazanılarak sona erebilir"dedi.

Doktor Abdullah, ailelere çocuk felcine karşı bağışıklık kazanmanın önemini anlatmalarının ardından ebeveynlerin çocuklarını aşılatmayı kabul ettiklerini söyledi.