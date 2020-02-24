Malezya Başbakanı istifa etti

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, koalisyon hükümetinin kurulamaması üzerine görevinden istifa etti.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine görevinden istifa etti.

Açıklama yapan Mahathir, istifasını Malezya kralına sunduğunu duyurdu.

Malezya Başbakanı, istifasından saatler önce, başbakanlığı devretmeyi vadettiği Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim ile özel görüşme yapmıştı.

KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNİN ARDINDAN İSTİFA

Dün sabah, Mahathir’in önderliğindeki Malezyalı Birleşik Yerli Partisi (PPBM) genel merkezinde parti yöneticileri ve milletvekilleri olağanüstü toplanmıştı. Görüşmeye Halkın Adaleti Partisinde (PKR) Enver İbrahim karşıtı yöneticilerden Muhammed Azmin Ali ve Zuraida Kamaruddin'in de katıldığı ortaya çıkmıştı.

Mahathir, dün, PPBM ve PKR partilerinin yanı sıra muhalif partilerden Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) ve Malezya İslam Partisi (PAS) yöneticileriyle de Selangor eyaletinde bir otelde bir araya gelmişti.

Parti yöneticilerinin Sultan Abdullah ile yeni iktidar koalisyonunun onaylanması üzere buluştuğu iddia edilmişti.

Dünkü görüşmelerin ardından açıklama yapan PKR Genel Başkan Yardımcısı Azmin Ali, söz konusu planı doğrulamış fakat yeni koalisyonun henüz ilan edilmeyeceğini söylemişti.

Tartışmaların merkezindeki isimlerden Enver İbrahim ise partiler arası yeni koalisyon görüşmelerine ilişkin yaptığı basın açıklamasında koalisyon ortakları tarafından ihanete uğradığını ifade etmişti.