Maduro’dan Trump’ın 'ezeriz' sözlerine yanıt

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Trump’ın ‘Maduro’nun zorbalığını ezeceğiz’ sözlerine yanıt verdi. Venezuela’nın devlet başkanını ABD’nin seçmediğini belirten Maduro ‘Asla! Hiç kimse Venezuela’yı ezemez’ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Kongre’de yaptığı konuşmada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için “gayri meşru bir yönetici” dedi Trump ABD destekli başarısız darbe lideri Juan Guaido’nun da katıldığı oturumda “Maduro’nun zorbalığı ezilecek ve yıkılacaktır” diye konuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dün yaptığı açıklamada ülkenin devlet başkanının ABD hükümetince değil Venezuela halkı tarafından seçildiğini hatırlattı.

Trump’ın sözlerine tepki gösteren Maduro “Venezuela’da devlet başkanı ABD Başkanı tarafından atanmaz, seçimler yoluyla halk tarafından seçilir” dedi.

Bolivarcı devlet başkanı, Trump’ın “ezilecektir” sözlerine de tepki gösterdi. Maduro “Asla! Hiç kimse Venezuela’yı ezemez. Venezuela emek, sevgi ve sebatla ilerlemeyi sürdürüyor ve barış, özgürlük ve saygınlıkla refah ve mutluluk yolunda yürümeye devam edecektir” dedi.

teleSUR'un aktardığına göre Maduro, Venezuela’nın egemen bir ülke olduğunu belirtti ve kendi kalkınma yolunu seçme hakkına sahip olduğunu söyledi. Maduro “Sosyalizmi kurma hakkına sahibiz ve yeni, demokratik, hümanist, hıristiyan bir sosyalizm kuracağız. Kendi kaderimizi kurma hakkımızı kimse bizden alamaz" diye konuştu.