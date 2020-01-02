Maduro'dan ABD’ye diyalog çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’ye yönelik ‘Ben diyalog adamıyım. Donald Trump ya da ABD'yi yöneten her kimse nerede, ne zaman, nasıl istiyorlarsa bir diyalog için hazırız” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün verdiği bir söyleşide, halkının ABD'nin ekonomik zorbalığının getirdiği zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını ve ABD ile diyaloga hazır olduğunu söyledi.

Karakas'ta Ignasio Ramonet'ye verdiği söyleşide 2019 yılını değerlendiren Maduro, "Kamu harcamalarını düzenlemek ve ilaç, gıda ve yaşamsal malzeme satın almak için mevcut olan her bir dolara öncelik vermek zorundaydık" dedi. Bolivarcı Devlet Başkanı şöyle devam etti:

"Ekonomi kendini düzenlemeye başladı. Özel sektör dolarları, devlet petrollerinin satışından gelen dolarlar dışarıdan satın alınan malların önemli bir kısmını ithal etmek için kullanılmaya başlandı."

teleSUR'un aktardığına göre Maduro ayrıca, 2019'da yurttaşlarının ABD'nin keyfi ekonomik, mali ve ticari ablukası karşısında gösterdiği kolektif direnişin önemini vurguladı.

ABD’YE DİYALOG ÇAĞRISI

Bolivarcı lider, şöyle dedi:

Ben diyalog adamıyım. (ABD Başkanı) Donald Trump ya da ABD'yi yöneten her kimse nerede, ne zaman, nasıl istiyorlarsa biz ikili ilişkilerimizin yeni temelini tesis etmek ve bölgenin istikrarına katkıda bulunmak için yüksek saygı ve onur ile bir diyalog için hazırız.

Maduro, ABD'nin Bolivarcı devrime karşı ekonomik zorbalığına rağmen Venezuela'nın sosyal programlardan vazgeçmeyeceğini yineledi. Petro'nun ülke ekonomisine entegrasyonu hakkında Maduro, bu tür kripto para biriminin kullanımının kısa sürede güçlendirileceğini söyledi. Maduro, "Petro'yla petrol satacağız ve zaten çelik, demir ve alüminyum satışı ile altın üretimimizin bir kısmı için kripto para birimi cinsinden sözleşmeler imzaladık" dedi.

Maduro ayrıca ülkenin 2020 bütçesinin yüzde 76’sının sosyal programlara yatırım için kullanılacağını söyledi.