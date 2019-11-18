Maduro: Tüm diplomatik personelimiz Bolivya’yı terk etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivya’da nazi-faşist güçlerin yönetime el koyduğunu belirterek Venezuela’nın tüm diplomatik personelinin ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivya’daki tüm diplomatik personelin dün itibariyle yurtlarına döndüğünü açıkladı.

Maduro pazar günü televizyondan canlı olarak yayımlanan konuşmasında, Bolivya’da nazi-faşist güçlerin iktidara el koyduğunu belirtti ve “Bolivya’daki zulüm ve tehditlerin ardından bugün diplomatik personelimiz Venezuela’ya geri döndü” dedi.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’e yönelik ABD destekli darbenin ardından ülkede kendi kendisini “geçici devlet başkanı” ilan eden Jeanine Anez’in “Dışişleri Bakanı” olarak atadığı Karen Longarik üç gün önce Venezuelalı diplomatların sınırdışı edileceğini söylemişti.

14 Kasım’da ise Anez’in “geçici hükümeti” ABD destekli başarısız darbe girişiminin lideri Juan Guaido’yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıdığını açıklamıştı. Guaido 16 Kasım tarihinde Anez’le yaptığı görüşmede “gelecek günlerde Bolivya’ya diplomatik temsilciler atayacağı”nı söylemişti.

