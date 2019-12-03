Macron’dan S-400 çıkışı: Teknik olarak mümkün değil

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO üyesi ülkelerin Rusya’dan S-400 almasının ‘teknik olarak mümkün’ olmadığını söyledi. Macron Türkiye’nin YPG ve S-400 konusunu açıklığa kavuşturması gerektiği açıklaması yaptı. Trump ise Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını görüştüklerini söyledi. Macron ayrıca Türkiye'yi IŞİD'in uzantılarıyla birlikte çalışmakla suçladı.

Londra’da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump bir araya geldi.

Macron “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” sözlerinin arkasında olduğunu belirterek “Daha güçlü NATO’dan yanayım” dedi. ABD’nin NATO’ya “çok fazla yatırım yaptığı”nı söyleyen Macron, bu konuda Trump ile aynı fikirde olduğunu belirtti.

Macron Türkiye için “Bizimle birlikte savaşmış olan gruplara karşı savaşıyorlar. Bu gerçekten stratejik bir konu” diye konuştu.

'TÜRKİYE IŞİD'İN UZANTILARIYLA ÇALIŞIYOR'

NATO üyelerinin terörizm konusunda farklı tanımları olduğunu söyleyen Macron, Türkiye'nin "Bazen IŞİD'in uzantılarıyla birlikte çalıştığını" söyledi.

'AVRUPA'NIN FÜZE SİSTEMLERİNİ ALABİLİRLERDİ'

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasını eleştiren Macron, bir NATO üyesinin S-400 hava savunma sistemine sahip olmasının “teknik olarak mümkün olmadığını” savundu. Macron “Avrupa'nın füze sistemlerini alabilirlerdi ama bunu almamayı Türkiye seçti” diye konuştu.

Türkiye’nin YPG’nin “terör örgütü” olarak nitelenmemesi durumunda NATO Zirvesi’nden çıkacak kararları engellemek istediğini söyleyen Macron, Ankara'nın bu konuları “açıklığa kavuşturması” gerektiğini kaydetti.

TRUMP: YAPTIRIMI KONUŞUYORUZ

ABD Başkanı Trump ise Türkiye’ye S-400’ler konusunda yaptırım uygulama konusunun gündemlerinde olduğunu söyledi. Trump gazetecilerin yaptırımlarla ilgili sorusuna “Buna bakıyoruz, bu konuda konuşuyoruz” diye yanıt verdi. Trump “Bildiğiniz gibi Türkiye bizden Patriot sistemi almak istedi ve Obama yönetimi buna izin vermedi” dedi.

Macron ile ticaret konusunu da görüştüklerini belirten Trump, vergiler konusunda anlaşmaya varabileceklerini söyledi.

