Macron'dan Putin ve Erdoğan'a: Dörtlü zirvedeki taahhütlerinizi yerine getirin

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erdoğan ve Putin'e İstanbul'da yapılan dörtlü zirvede 'taahhüt ettikleri üzere' İdlib'de ateşkesi sağlama çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ayrı ayrı telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Suriye'de ateşkes için anlaşma çağrısı yaptığı belirtildi.

Macron, İdlib'de Suriye'nin ve müttefiklerinin neden olduğunu ileri sürdüğü "insani felaketten derin endişe duyduğunu" söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Macron çatışmaların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguladı. Rusya ve Türkiye'ye 2018 sonbaharında İstanbul'daki dörtlü zirvede Fransa ve Almanya'ya taahhüt ettikleri üzere 'sağlam ve doğrulanabilir' bir ateşkesi sağlama çağrısında bulundu" denildi.

Macron'un Erdoğan'a Suriye'deki asker ölümlerine ilişkin başsağlığı dileklerini ilettiği belirtilen açıklamada, ayrıca Türkiye'yi göçmen akışı konusunda AB ile işbirliğine çağırdığı da ifade edildi.

ERDOĞAN NATO'DAN VE AB'DEN DESTEK İSTEDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Erdoğan ile Macron'un görüşmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere, Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Açıklamada "Erdoğan, NATO'da ittifak dayanışmasını sadece söylemde değil eylem düzeyinde de açık ve somut bir şekilde görmek istediklerini dile getirdi" denildi.

Açıklamada "Suriye'de rejimin saldırıları durdurulmadığı sürece insani krizin derinleşeceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının doğal olarak Avrupa ile olan sınırlarını da zorlamaya başladığına işaret etti. Erdoğan, mülteciler konusunda Avrupa Birliği ve üye ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumun yükümlülüklerine riayet etmesi, adil yük ve sorumluluk paylaşımıyla Türkiye'ye destek vermesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, 1,5 milyon mültecinin de şu anda sınırlara dayandığını aktaran Erdoğan, bütün bölgenin ortak sorunu olan yerlerinden edilmiş Suriyeliler için Fransa'dan ve Avrupa'dan somut çözüm önerileri ve destekler beklediklerini ifade etti" denildi.

