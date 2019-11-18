Macron'dan AB'nin genişleme sisteminde değişiklik teklifi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'ye üye olmak isteyen ülkelerin standartlardan uzaklaşması halinde müzakerelere son verilmesini de içeren yedi aşamalık bir süreç önerdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) "genişleme süreci kurallarının" sertleştirilmesi adına üye ülkelere taleplerini içeren bir metin gönderdi.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Fransa, birliğe üye olmak isteyen ülkelerin AB standartlarından uzaklaşması halinde üyelik müzakerelerine son verilmesini de içeren yedi aşamalık bir süreçten geçmesini talep ediyor.

Macron tarafından 15 Kasım'da gönderilen metinde aday ülkelerin öncelikle "hukuk devleti" olması gerektiği belirtilirken, reformların oldukça "yavaş işlemesi" ve Avrupalı vatandaşların bu süreçten yeterince "somut bir şekilde yararlanamaması" yer aldı.

Fransa, Danimarka ve Hollanda, AB’ye üyelik sürecinde olan Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’un birliğe girişine itiraz etmişti.