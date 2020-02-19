Macron: Yabancı imam ve öğretmenlerin görev yapmasına son vereceğiz

'Radikal ve Ayrılıkçı İslam’la Mücadele Planı'nı kamuoyuyla paylaşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede yabancı öğretmenlerle imamların görev yapmasına ve yabancı ülkelerden finansman akışına son vereceklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki yıldır açıklanması beklenen "Radikal ve Ayrılıkçı İslam’la Mücadele Planını" Mart ayında yapılacak yerel seçimlere bir ay kala kamuoyuyla paylaştı.

VoA'dan Arzu Çakır'ın haberine göre, Fransa topraklarında yabancı öğretmenlerle imamların görev yapmasına ve yabancı ülkelerden finansman akışına son vereceklerini belirten Macron, Türkiye ile "Türkçe öğretmenleri" uygulamasını kaldırma konusunda uzlaşamadıklarını söyledi. Macron, "Umarım uzlaşırız ama uzlaşma olmazsa bu eğitimi biz veririz. Fransa topraklarında Türk yasalarına izin vermeyiz" dedi.

MÜSLÜMANLARDAN MACRON'A ŞİKAYET

Mulhouse'un, radikal akımların yayıldığı tespit edilen Bourtzwiller mahallesinde kent sakinleriyle görüşen Macron burada gençlerin şikayetlerini dinledi.

"Kendilerinin ve inançlarının" hedef gösterilmesinden rahatsız olduklarını dile getiren Müslüman gençler, Macron'a "Müslümanlar’ın Fransa'da İngiltere ve İsveç'ten daha fazla hedef haline geldiğini" söylediler. Macron, ise gençlere, "Müslüman toplumunun hedef alınmasına izin vermeyeceğini ancak radikal İslamcı akımlarla da mücadele etmeye devam edecekleri" yanıtını verdi.

Mulhouse kentindeki temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyerek "Radikal ve Ayrılıkçı İslamla Mücadele" planının ilk etabını açıklayan Macron, reform planıyla "Cumhuriyet yasa ve ilkelerinin tüm ülkede egemen olmasını" sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

'MÜSLÜMANLARLA DEĞİL AYRILIKÇILARLA MÜCADELE EDİYORUZ'

Macron, "Müslüman toplumu değil, ayrılıkçı İslam" ile mücadele ettiklerini, bundan böyle, Fransız Müslümanları üzerindeki yabancı ülkelerin etkisini ise tümüyle kesmekte kararlı olduklarını söyledi. Fransa'da yaşanan tartışmaların sadece laiklikle ilgili olmadığını, “kadın-erkek eşitiği”, “özgürlük” gibi sivil yaşam kurallarında da sorunlar olduğunu belirten Macron, "Uzun yıllardır din adına, toplum yasalarına karşı gelinmiş ve buna ses çıkarılmamış. Biz şimdi buna son vermek istiyoruz. Cumhuriyetimizde, kadınlarla el sıkışmamak, cumhuriyet okullarında eğitim almamak, hastanelerde erkek doktora muayene olmamak, evlilik öncesi bekaret kemeri istemek ya da din kurallarının Cumhuriyet yasalarından üstün olduğunu söylemek kabul edilemez" dedi.

'YABANCI İMAM VE ÖĞRETMENLERE SON'

Toplumdaki "radikal sapma ve ayrılıkçı İslam eğiliminin dış etkilerden kaynaklandığını" savunan Macron, Fransa'da yaşayan Müslüman kökenli yurttaşların eğitim, ibadet ya da finansman ihtiyaçlarının yurt dışından gelmesine artık son vereceklerini belirtti.

Macron, Tunus, Fas, Cezayir ve Türkiye'den gelen 300 imamın yerine, Fransa'da imamların eğitileceğini ve aşamalı olarak bu yabancı imamların Fransız yurttaşları ile değiştirileceğini söyledi. Bunun için Fransa İslam Konseyi'nden Nisan ayına kadar bir plan hazırlamaları gerektiğini belirten Macron, aksi takdirde buna kendilerinin buna çözüm bulacağını söyledi.

Fransa'da bulunan topluluklara kendi dillerini öğretmek için yurt dışından gelen öğretmenlerin de "İslamcı ayrılıkçılığın en önemli vektörlerinden birisi olduğunu tespit ettiklerini" belirten Macron, yabancı öğretmenler sisteminin de kaldırılacağını açıkladı:

"Elbette anne-babası yabancı olan çocukların, Arapça, İspanyolca, Türkçe, Rusça gibi kendi dillerini öğrenmesi son derece doğal. Bu konuda 1977'den bu yana uygulanan 'Yabancı Öğretmenler Sistemi (Elco)' var. Bu sistemden 80 bin öğrenci faydalanıyor. Biz bunun 'Uluslararası Dil eğitimi Sistemi (EIL) ile değiştirmek istiyoruz. Bunu dokuz ülke ile müzakere ettik. Türkiye dışında hepsi ile uzlaşmaya vardık. Türkiye ile de umutluyum. Ama Türkiye bizimle uzlaşmazsa, Fransa bu eğitimi kendisi verir. Önümüzdeki yıl tüm yabancı öğretmen kadrolarını kaldırıyoruz."

'TÜRKİYE'Yİ KIZDIRMA ARAYIŞINDA DEĞİLİZ'

Bir gazetecinin "Bu kararınızla Türkiye'yi daha fazla kızdırmaktan korkmuyor musunuz ?" sorusuna ise Macron, "kimseyi ne kızdırmak ne de ikna etme arayışında olmadığı" karşılığını verdi:

"Türkiye büyük bir ülke. Ama ikna ya da kızdırma gibi bir durum olamaz. Uzlaşma istenirse oluyor, örneğin Fas Kralı ile bu konuda çok yapıcı müzakereler yaptık ve uzlaşmaya vardık. Mulhouse'da çok sayıda Türk kökenli yurttaşımız var ve onlarla bugün konuşma şansım oldu. Bütün Türk asıllı, çifte vatandaş yurttaşlarımıza sesleniyorum. Benim gözümde onlar tümüyle Fransız yurttaşı. Ben sizin de Fransız yurttaşlarla aynı yasaya tabi olmanızı istiyorum. Fransa'da Türk yasalarının olması kabul edilemez.”

Macron, "Cumhuriyet'in girmekte zorlandığı her karış toprağa yeniden güçle döneceklerini, her yurttaşın eşit şans ve iş olanağıyla topluma kazandırılacağı, liyakat sistemini etkin kılacaklarını, spor, kültür, aile ilişkileri, eğitim alanında cumhuriyet yasa ve ilkelerini yeniden egemen kılacaklarını" vaat etti. Macron, hedeflerinin Fransız Müslümanları olmadığını, "düşmanlarının ayrılıkçı İslam" olduğunu söyledi ve bunu da Müslüman yurttaşları hedef göstermeden"sükunet, sabır ve kardeşlikle" uygulayacaklarını da sözlerine ekledi.