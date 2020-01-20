Macron: Türkiye, Libya'ya Suriyeli savaşçı göndermeye son vermeli, riskin farkında değiller

Berlin'deki Libya konferansında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye 'Libya'ya Suriyeli savaşçı göndermeye son verin' çağrısında bulundu.

Berlin'de düzenlenen uluslararası Libya konferansında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'den Libya'ya "Suriyeli savaşçı göndermeye son vermesini" istedi.

Macron, "Trablus kentine Suriyeli ve yabancı savaşçıların getirilmesinin beni ne kadar endişelendirdiğini dile getirmek zorundayım. Bunun sona ermesi gerekiyor" dedi.

Macron, Türkiye'yi işaret ederek, "Bundan çıkar sağlayabileceğini düşünenler, kendileri ve hepimizin adına aldıkları riskin farkında değiller" ifadesini kullandı.