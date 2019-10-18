Macron: Erdoğan'la görüşmeye karar verdik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gelecek haftalarda Erdoğan'la görüşmeye karar verdiklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile birlikte gelecek haftalarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye karar verdiklerini söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Macron, Erdoğan ile Suriye'ye dönük harekatı hakkında görüşme yapmayı planladıklarını belirtti ve "Erdoğan ile Aralık ayında Londra’da gerçekleşecek NATO zirvesinde görüşebileceğini" söyledi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği harekatı "delilik" olarak nitelendiren Macron, eğer IŞİD yeniden canlanırsa bundan Türkiye'nin sorumlu olduğunu belirtti.

Macron, Ortadoğu'nun Avrupa için stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, "Burada otonom bir askeri kapasite oluşturmalıyız. Avrupa daha fazla Ortadoğu'daki küçük hissedar olamaz" dedi.