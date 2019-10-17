Macron, AB’den Türkiye’nin Suriye harekatını kınamasını talep etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’nden Türkiye’nin Suriye’ye yönelik harekatını kınamasını ve Türkiye'ye yönelik silah ambargosu uygulamasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Brüksel'deki AB zirvesi öncesinde Türkiye’nin yürüttüğü harekatın IŞİD'in yeniden ortaya çıkmasına izin verebileceğini söyledi. Macron, AB'den Türkiye'ye silah ihracını durdurmak için ortak karar alınmasını talep etti.

Macron gazetecilere verdiği demeçte, "Bu saldırıyı kınamak için birleşik, açık ve kesin bir sesle tekrar konuşmamızı istiyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, "gerçek bir insani dram yaratan ve IŞİD'i yeniden canlandırma riski taşıyan Türkiye saldırısını durdurmak için uluslararası olarak çalışılması gerektiğini" söyledi.

AB, Türkiye’ye silah ihracatını durdurma konusunda ortak karar almamış, kararı üye ülkelere bırakmıştı.