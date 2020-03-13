Macaristan İşçi Partisi: Defender Europe 20 ölüm getiriyor

Macaristan İşçi Partisi Defender Europe (Avrupa Savunması) 2020 tatbikatı'na karşı açıklama yaptı ve koronavirüs salgınını daha da yayacak bu tatbikatın iptal edilmesini talpe etti.

Macaristan İşçi Partisi Defender Europe (Avrupa Savunması) 2020 tatbikatı'na karşı açıklama yaptı ve NATO'nun tatbikatı durdurmasını talep etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün, yeni koronavirüs salgınını pandemi olarak tanımlamasının ardından dünyanın bir çok yerinde sınırlar kapatıldı, etkinlik ve toplantılar iptal edildi. Avrupa'da sınırların kapatıldığını hatırlatan İşçi Partisi, bu tatbikatın masum insanlara koronavirüs yayacağını belirtti.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Defender Europe 20 Ölüm Getiriyor! Durduralım!

ABD, Avrupa halkının koronavirüs salgını nedeniyle ABD'ye girmesini yasakladı ancak Defender Europe 20 çok uluslu tatbikatına katılmak için Avrupa'ya 20 bin ABD askeri gönderiyor.

İtalya sınırlarını kapatıyor, ancak İtalyanlar da tatbikata katılıyor. Çoğu AB ülkesinde toplantı ve kitlesel işler yapmak yasak. Ancak Avrupa'da yaklaşık 40 bin asker istedikleri gibi aşağı yukarı hareket edecek. Defender Europe 20, koronavirüsü birçok masum insana yayabilir. NATO tatbikatı insanlara ölüm getirebilir.

Macaristan İşçi Partisi, NATO'dan Defender Europe 20'yi iptal etmesini talep ediyor.

Macaristan hükümetinden Macar askeri birliklerinin bu tatbikata katılımını yasaklamasını ve tatbikatın organizatörleri ile daha fazla teması durdurmasını istiyoruz.

Macaristan İşçi Partisi

Defender Europe (Avrupa Savunması) 2020 tatbikatı nedir?

Tatbikata ABD, Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Polonya gibi toplam 16 NATO ülkesinin yanı sıra Finlandiya ve Gürcistan katılıyor. Türkiye katılmıyor.

25 bini ABD’den olmak üzere 40 bine yakın askerin, 33 bin askeri aracın katılacağı tatbikat mayıs ayına kadar sürecek. Almanya’dan başlayarak Rusya sınırına kadar olan geniş sahada tanklar kent merkezlerinde görünmeye başlandı. Böylece Avrupa sokaklarında “büyük savaş” provası yapılacak. Batıda Estonya-Bulgaristan hattına askeri yığınak yapılırken, sevkiyatın bir bölümü Gürcistan’a aktarılacak. Ve Rusya böylece batıdan ve güneyden askeri olarak kıskaca alınacak.