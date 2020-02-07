Macaristan geçiş bölgesindeki sığınmacıları aç bırakıyor

Macaristan'ın geçiş bölgesindeki sığınmacıları ülkeye iltica başvurusu yapmamaları için aç bıraktığı iddia edildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Macaristan'a 28'inci defa geçiş bölgesindeki sığınmacıları gıdasız bırakmaması emri verdi.

Euronews'te yer alan habere göre, yerel medyada yer alan haberlerde yemek desteği kesilen Afganistanlı bir sığınmacı ile hamile eşi ve kızı, kendilerine verilen yemeği paylaşmak zorunda kaldı.

Macaristan'daki sığınmacılara hukuki destek sağlayan Macaristan Helsinki Komitesi isimli kuruluştan yapılan açıklamada, söz konusu kişinin Macar otoritelerce 2018 Ağustos ayından beri aç bırakılan 28'inci kişi olduğu vurgulandı.

Macar hükümeti, aç bırakma taktiğini sığınmacıların ülkeye iltica başvurusu yapmaması için kullanmakla suçlanıyor.

Macar hükümeti ise kendisini sığınmacılara "bedava yemek" veremeyeceğini söyleyerek savunuyor.