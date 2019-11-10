Maas'tan Macron'a yanıt: NATO'ya uzun yıllar ihtiyacımız var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözlerine yanıt olarak Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 'NATO’ya daha uzun yıllar ihtiyacımız var' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "NATO’ya daha uzun yıllar ihtiyacımız var" dedi.

Maas, Spiegel Online için konuk yazar olarak kaleme aldığı yazısında, "NATO'yu baltalamamızın bir hata olacağı Almanya için açık seçik ortada. ABD olmadan ne Almanya, ne de Avrupa kendisini etkili şekilde koruyabilecek durumda" dedi.

Bir Avrupa Güvenlik Konseyi kurulması gerektiği görüşünü de tekrarlayan Maas bu konseye İngiltere'nin de dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Maas Avrupa Güvenlik Konseyi'nin "Avrupalıların Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısı ve bunun ötesindeki dış politika ve güvenlik politikaları konusundaki çalışmalarını birleştirebilecekleri" bir yer olması gerektiğini savundu.