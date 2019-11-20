Maas: Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaşmaması çıkarımıza

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin NATO'nun önemli bir ortağı olduğunu ve Avrupa'dan uzaklaşmamasının kendi çıkarlarına olduğunu savundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Delfi haber portalına NATO ve Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Maas, kendisine Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatının sorulması üzerine Suriye'nin kuzeyindeki durumuna ilişkin yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyerek, ''Bu nedenle şu anda NATO Dışişleri Bakanları ile görüşmemiz iyi. Şu anda Ankara ile farklılıklar mevcut ancak NATO'da da önemli bir partner olan Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaşmaması bizim çıkarımızadır'' diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ''NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti'' açıklamasına katılmadığını belirten Maas, NATO'yu ikame edecek bir yapı yerine NATO'yu daha da güçlendirecek "Avrupai" bir yapıya ihtiyaç bulunduğunu savundu.

NATO'nun tarihteki en başarılı savunma ittifakı olduğunu öne süren Maas, ''NATO Avrupa-Atlantik güvenliğini 70 yıldır sağlıyor ve sağlamaya devam edecek. Rusya'nın Kırım'ı uluslararası hukuka aykırı olarak ilhak etmesinden sonra NATO hızla değişen uluslararası güvenlik ortamına adapte oldu. Son aylarda stres testi yaşadığımız ve güvenlik politikası konusundaki zorlukların bugün on yıl öncekinden farklı olduğu doğru ancak NATO’yu stratejik olarak geliştirmek için hepimize görev düşüyor'' dedi.