Lufthansa'da grev kararı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa’da çalışan kabin emekçilerinin, devam eden iş anlaşmazlığı nedeniyle 48 saatlik greve gideceği öğrenildi.

Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikasından yapılan açıklamaya göre, Lufthansa ile devam eden iş anlaşmazlığından dolayı sendika, Almanya’daki havalimanlarında 6 Kasım Çarşamba günü TSİ 02.00’de 48 saatlik iş bırakma kararı aldı.

Lufthansa’da çalışan kabin personelleri, ücretlerinin artırılması konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine 20 Ekim’de Frankfurt ve Münih havalimanlarında beş saatliğine işi bırakmıştı.

Lufthansa, 2018 yılında toplamda 142 milyon 300 bin yolcu taşıdığını belirterek ‘Avrupa’nın en büyük havayolu’ unvanını koruduğunu açıklamıştı.