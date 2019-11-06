Lufthansa’da grev: Bin 300 uçuş iptal

Alman havayolu şirketi Lufhansa’da kabin personelinin 2 gün sürecek grevi nedeniyle bin 300 uçuş iptal edildi.

Almanya’nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa’da kabin görevlilerinin yarın ve Cuma günü çıkacakları grev nedeniyle bin 300 uçuş iptal edildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada grev nedeniyle 6 bin uçuştan bin 300’ünün iptal edildiği, grevin 180 bin yolcuyu etkileyeceği belirtildi.

Lufthansa, kabin personelinin ücretlerinin artırılması ve emeklilik haklarına ilişkin taleplerle greve giden Bağımsız Kabin Personeli Örgütü (UFO) sendikasının grevinin yasal olmadığını ileri sürerek mahkemeden ihtiyatı tedbir kararı alınmasını istemişti. Mahkeme bugün verdiği kararda temyiz yolunu açık bırakarak talebi reddetmişti.