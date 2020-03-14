Lufthansa koronavirüs nedeniyle devletten mali destek istemeyi düşünüyor

Alman havayolları şirketi Lufthansa, koronavirüs nedeniyle devletten mali yardım istemeyi planlıyor.

Alman havayolları şirketi Lufthansa, koronavirüs nedeniyle yaşanan krizi gerekçe göstererek devletten mali yardım talep etmeyi planlıyor.

DW Türkçe'nin haberine göre, Lufthansa yönetim kurulu başkanı Carsten Spohr, krizin etkilerinin giderek daha dramatik bir hal aldığını belirterek Almanya dışında Avusturya ve İsviçre gibi şubelerinin bulunduğu ülkelerin hükümetleriyle "gerektiğinde aktif destek sağlanması" konusunu görüşmek istediklerini kaydetti.

Reuters haber ajansının Spohr'un şirket çalışanlarına yönelik bir video mesajına dayandırdığı habere göre Spohr Lufthansa'nın günde aldığı rezervasyon iptalleri sayısının rezervasyonları geçtiğini belirterek ABD'nin Avrupa'dan uçuşlara getirdiği kısıtlamalar gibi önlemlerin krizi daha da derinleştirdiğini söyledi.

Reuters'ın şirket çevrelerine dayandırdığı haberinde devlet kefaletli kredilerin seçenekler arasında görüldüğü, ancak şirketin henüz böyle bir başvuruda bulunmadığı kaydedildi.

Reuters'ın haberine göre Spohr video mesajında "önümüzdeki günlerde şirkete ait yaklaşık 800 uçaktan en az üçte ikisi havalanamayacak" dedi. Lufthansa bu hafta içinde yaptığı açıklamada uçuş sefer sayısını yarı yarıya azaltacağını, Mart sonundan Nisan sonuna kadar toplam 23 bin uçuşun iptal edilebileceğini bildirmişti.