Lufthansa koronavirüs nedeniyle 150 uçağını yere indiriyor

Lufthansa havayolları artan yeni koronavirüs salgını nedeniyle 150 uçağını yere indireceğini doğruladı.

Alman havayolları şirketi Lufthansa yeni koronavirüs salgını nedeniyle gelen seyahat yasaklarının ardından 150 uçağını yere indireceğini doğruladı.

Şirketin filosunda toplam 770 uçak bulunuyor. Şirketten yapılan açıklamada "Olağanüstü koşulları karşılayacak şekilde planlarımızı dinamik olarak ayarlıyoruz" denildi.

Şirket geçen hafta yaptığı açıklamada kısa ve orta uzunluktaki seferlerinin sayısında yüzde 25'e kadar azalmaya gideceğini bildirmişti.

Lufthansa son olarak Çin'e seferlerini 24 Nisan'a ve Tahran'a seferlerini 30 Nisan'a dek durmuştu. Şirket İtalya'ya seferlerinin sayısını da azaltmıştı.