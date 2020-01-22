Lübnan'da protestolar nedeniyle 29 Ekim’de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah destekli Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.

Protestoların ardından hükümetin istifa ettiği Lübnan'da yeni hükümet kuruldu.

Sputnik'in aktardığına göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Hizbullah destekli Hassan Diyab ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Diyab, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 20 kişiden oluşan kabine listesini kamuoyuyla paylaştı. Kabinenin teknokratlardan oluştuğunu ifade eden Diyab, yeni seçim yasası için çalışacaklarını söyledi.

Lübnan'ın zor bir dönemden geçtiğini ve hükümeti kuruncaya dek mücadele verdiğini söyleyen Diyab, bunun göstericiler sayesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Kabinesinin "protestocuların beklentileri doğrultusunda" oluşturulduğunu belirten Diyab, yağmalanmış kamu mallarının iadesi ve yargının bağımsızlığı için de çalışacaklarını söyledi.

Diyab, ilk yurt dışı ziyaretini bir Arap ülkesine, büyük ihtimalle de Körfez ülkelerinden birine yapacağını belirtti.

Eski başbakan Saad el-Hariri, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikaları nedeniyle patlak veren gösterilerin ardından 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.