Lübnan’da İsrail İHA’sının vurulduğu iddiasına yalanlama

İsrail ordusu Lübnan’da İHA’sının hedef alındığını ancak vurulmadığını açıkladı. Hizbullah’tan yapılan açıklamada da ‘düşmana ait hava aracının uygun silahlarla Lübnan hava sahasını terk etmeye zorlandığı’ belirtildi.

Gündüz saatlerinde Al Mayadeen’in geçtiği haberde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü iddia edilmişti.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, direniş güçlerinin bu öğleden sonra Lübnan semalarında “düşmana ait bir İHA’ya uygun silahlarla karşılık verdiği” ve İHA’nın Lübnan hava sahasını terk etmeye zorlandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Lübnan topraklarından İsrail’e ait İHA’ya füze atıldığı ancak İHA’nın vurulmadığı belirtildi.