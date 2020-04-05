Lübnan'da Hizbullah komutanına suikast

Hizbullah komutanlarından Ali Muhammed Yunus Lübnan'ın güneyinde düzenlenen suikastla öldürüldü. Yunus'un ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yakın bir isim olduğu belirtiliyor.

Hizbullah komutanlarından Ali Muhammed Yunus, Lübnan'ın güneyinde düzenlenen suikast sonucu öldürüldü.

Yunus'un Ocak ayında ABD'nin Irak'ta Bağdat Havalimanı'na düzenlediği hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yakın bir isim olduğu belirtiliyor.

İran kaynaklı ajanslar Hizbullah liderlerinden Ali Muhammed Yunus'un Lübnan'ın güneyinde gece saatlerinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yunus'un bıçaklanmış ve kurşunlanmış cansız bedeninin Lübnan'ın Nebatiye ilinin güneyindeki bir yol üzerinde kapısı açık bir arabanın yanında bulunduğu kaydedildi.