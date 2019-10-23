Lübnan’da bir İsrail İHA’sı düştü

İsrail Ordusu bir askeri İHA’nın ‘rutin operasyonlar sırasında’ Lübnan’da düştüğünü duyurdu.

İsrail Ordusu yaptığı açıklamada “rutin operasyonlar sırasında” bir askeri İHA’nın Lübnan üzerinde yere çakıldığını duyurdu.

Bu sabah erken saatlerde Lübnan Ulusal Haber Ajansı’ysa İsrail İHA’sının vurulmasını yaptığı haberde “Bir yurttaşımız avcı tüfeğiyle düşmana ait bir İHA’yı düşürdü” şeklinde verdi.

Geçtiğimiz ay Hizbullah, Lübnan'a ülkenin güney sınırından giriş yapan bir İsrail İHA'sının düşürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail tarafından bir ay önce başlatılan tacizler sırasında patlayıcı yüklü iki İHA'yla Hizbullah'ın kalesine bir saldırı düzenlenmişti ve Hizbullah tarafından da misilleme açıklaması yapılmıştı.