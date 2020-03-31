Lübnan Komünist Partisi: Banka hesaplarınızdan önce sağlığımız!

Borç krizinin halka vergilerle fatura edilmesine karşı protestoların sürdüğü Lübnan, ilk virüs vakasını Şubat ayının sonlarında yaşadı. Lübnan Komünist Partisi, o tarihten bu yana alınan önlemleri değerlendirirken hükümetin salgın fırsatçılığına karşı sesini yükseltiyor.

Lübnan Komünist Partisi’nin (LKP) El Nidaa gazetesinin aktardığına göre, Lübnan’da ilk koronavirüs vakası hükümet tarafından yeterince ciddiye alınmadı ve bu durum halk arasında panik yarattı. Vakanın böylesi bir etki yaratmasından sonra Lübnan üniversitelerinden tıp fakültesi öğrencileri bir araya geldiler ve salgınla ilgili gereken önlemleri alma sorumluluğunu üstlendiler. Öğrencilerin bu adımı halk tarafından takdirle karşılandı, fakat hükümetin ilgisizliğinin sürdüğü söyleniyor.

LKP’nin sitesinde Lübnan’ın yaşadığı “mali ve nakdi iflas”a rağmen bankaların salgın koşullarında halkın paralarını haczetmeye başladığı anlatılıyor. Sitede “Lübnan sultasının” (yasama, yürütme ve yargı) bu durumdan kendi sorumlu olduğu halde bunu inkâr yoluna başvurduğunun altı çiziliyor.

MAHALLİ DAYANIŞMA

Yerel örgütlerin bu süreçte Lübnanlı yurttaşları salgına karşı koruyacak mahalli faaliyetler başlattığı görülüyor. Zaidaniya örgütü "Evde kalın, hizmetinizdeyiz" sloganıyla gönüllülerin katıldığı ekipler kurmuş. Ekipler, geçen hafta bölge sakinlerini virüsün tehlikeleri ve yayılmasını önleme yolları konusunda bilgilendiren bildiriler dağıtmışlar. Bölge halkının ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla ev ziyaretleri düzenleyen LKP’liler bölge ve bina yönetimiyle temas kurarak işbirliği içinde hareket ediyorlar.

Öte yandan Mart ortasında Lübnan halkı salgınla ve ağır ekonomik sonuçlarıyla uğraşırken hükümetin İsrail ajanı katil Amer Fakhouri’yi ani bir kararla cezaevinden çıkarması, LKP tarafından “salgın fırsatçılığı” denilerek şiddetle kınandı. LKP Siyasi Bürosu, 28 Mart tarihinde salgınla ilgili ayrı bir açıklama yaptı ve mali sermayeyi hedef alan “Banka hesaplarınızdan önce sağlığımız!” başlıklı bir video yayınladı. Açıklama ve videoda, salgına karşı alınabilecek radikal önlemlerin ekonomik krize de çözüm üretebileceğine işaret ediliyor.

LKP, şu an Lübnan’da çok sayıda işçiye maaşlarının yarısının veya daha azının ödendiğini, emeklilerin bankalardan sınırlı ölçüde para çekebildiklerini, Lübnanlıların yarısının sosyal sigorta dışı bırakıldığını hatırlatıyor. Tam da böyle bir anda Lübnanlı zenginlerin vergilendirilerek krize neden olan yüksek kamu borcunun kapatılması, mevcut kamu kaynaklarının sağlığa ve salgın nedeniyle işleri duran işçilere aktarılması gerektiğini ilan ediyor.