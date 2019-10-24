Lübnan Cumhurbaşkanı eylemcilerle görüşmeyi teklif etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, hükümet karşıtı protestoların sekizinci gününde yaptığı açıklamada, protestocuların temsilcileriyle görüşmeye ve duruma yönelik olası çözümleri tartışmaya hazır olduğunu açıkladı.

Lübnan’da hükümet karşıtı eylemler 8. gününe girerken Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, televizyonda yayımlanan bir konuşmasında eylemcilerin temsilcileriyle görüşmeyi teklif etti.

Aoun “Göstericilere ve protestoculara hitap ediyorum: Özel taleplerinizi dinlemek için temsilcilerinizle görüşmeye hazırım. Ve siz de bizim ülkenin mali çöküşüyle ilgili düşüncelerimizi ve kaygılarımızı dinleyeceksiniz. Birlikte yapmamız gerekenleri tartışacağız. Kaos ve şiddetten kaçınmak adına taleplerinizi karşılamak için neler yapabileceğimizi konuşalım"dedi.



Eylemlerde "Hükümet İstifa!" sloganı öne çıkıyor.

Ülkedeki kitlesel protestolar, hükümetin mobil uygulamalarla yapılan çevrimiçi çağrılar için aylık 6 dolarlık vergi getirmesi üzerine başlamış ve giderek yaygınlaşmıştı.