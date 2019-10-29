Lübnan Başbakanı Hariri istifa etti

Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifa etti.

Lübnan'da ekonomik kriz ve yolsuzluk nedeniyle iki haftadır süren eylemlerin ardından Başbakanı Saad Hariri'den istifa açıklaması geldi.

Hariri, "Bugün artık çıkmaza saplandım, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunacağım" açıklamasında bulundu.

Siyasi partilere "Lübnan'ı korumak bizim sorumluluğumuz" diye seslenen Hariri, "Makamlar geçici, önemli olan ülkenin itibarı ve güvenliğidir" diye konuştu.

Lübnan Başbakanı Hariri daha sonra Twitter'dan bir açıklama yaparak istifasını sunduğunu duyurdu.

أضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية والمناصب "بتروح وبتجي والمهم كرامة وسلامة البلد" و"ما في حدا أكبر من بلدو" #لبنان_أولاً #سعد_الحريري #لبنان_ينتفض — Saad Hariri (@saadhariri) October 29, 2019

Ülkede iki haftadır süren hükümetin istifası talebiyle sokaklarda olan halk Hariri'nin istifasını kutlamaya başladı.

HİZBULLAH İSTİFAYI KABUL ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ancak Lübnan'da hükümette yer alan Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, ülkede siyasi boşluk yaratacağı gerekçesiyle istifayı kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

Lübnan Meclisi Başkanı Nebih Berri de bugün yaptığı açıklamada hükümetin istifasının ülkedeki toplumsal ve ekonomik krizi çözmek yerine derinleştireceğini söylemiş, hükümeti istifa etmek yerine reformlara odaklanmaya çağırmıştı.