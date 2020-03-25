Louis Vuitton, Dior gibi markaların sahibi servetine bir günde 11 milyar dolar ekledi

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde işçiler işten çıkarılır ya da ücretsiz izne zorlanırken, Avrupa'nın en zengin insanı olarak bilinen LVMH CEO'su Bernard Arnault şirketlerinin hisselerindeki artışla bir günde servetine 11 milyar dolar kazandırdı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte dünya genelinde işçiler işten çıkarılır ya da ücretsiz izne zorlanırken, patronlar kazanmaya devam ediyor.

Salgının ardından düşüş trendine giren piyasaların "toparlanmaya başlaması"ndan en büyük faydayı Avrupa’nın en zengin insanı olan LVMH CEO’su Bernard Arnault sağladı.

Bloomberg’de yer alan habere göre, sahibi olduğu şirketlerin hisselerindeki artış sonrası Arnault bir günde 11,3 milyar dolar kazandı. Aynı habere göre Arnault’un kişisel serveti bu sayede yeniden 35 milyar doların üzerine çıktı.

Yeniden artış trendine giren piyasaların Arnault’tan sonra en büyük gelir sağladığı zenginler ise 6,5 milyar dolarla Warren Buffet, 5,9 milyar dolarla Amancio Ortega oldu.

Louis Vuitton, Christian Dior gibi lüks markaların sahibi olan Bernard Arnault, zenginler listesinin zirvesine uzun süre sonra yerleşen Avrupalı ve Fransız patron oldu. Yıllardır bu listenin zirvesinde ABD’li ve bilişim sektörü şirketleri bulunuyordu.

Arnault, 2012’de Fransa’da vergi oranlarına artışın gündeme gelmesi üzerine Belçika vatandaşlığına başvurmuştu. 70 yaşındaki Arnault’un sahibi olduğu şirketler arasında Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Stella McCartney, Sergio Rossi, Bottega Veneta, Boucheron gibi güçlü markalar da yer alıyor.