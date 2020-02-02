Londra'da bıçaklı 'terör' saldırısı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bıçaklı saldırı gerçekleştiren bir kişi polis tarafından vuruldu.

İngiltere polisi, Londra'nın güneyindeki Streatham'da günün erken saatlerinde bir bıçaklı saldırı gerçekleştiğini açıkladı. Polis saldırganı vurarak öldürdü. Olayda yaralananlar olduğu belirtildi.

Londra polisinden yapılan açıklamada, "Bir kişi, silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor. Durum değerlendiriliyor, olay terör bağlantılı ilan edildi" denildi.

Bir kişi efrafındaki kişilere pala olarak adlandırılan büyük bir bıçakla saldırdı. Görgü tanıkları en az 3 kişinin yaralandığını belirtiyor. Polis insanların olay yerine yaklaşmamasını istedi.

Polis saldırganın bu eylemi saldırı amacıyla yaptığını ancak bu olaya saldırganı teşvik eden nedenin ne olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmadığını belirtiyor.