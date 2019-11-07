Londra Üniversitesi'nde taşeron işçilerin 'kadro' grevi

Büyük Britanya Bağımsız İşçi Sendikası, yapılan oylamayla Londra Üniversitesi Akademisi'nde greve gitme kararı aldı. Grev, yönetimin 2017'de taşeron işçileri kadroya geçirme konusunda verdiği sözün yerine getirilmemesi üzerine yapılıyor.

Londra Üniversitesi Akademisi'nde (UCL) taşeron işçiler greve gitme kararı aldı.

Büyük Britanya Bağımsız İşçi Sendikası (IWGB) tarafından yapılan oylamayla alınan karara göre işçiler, 19 Kasım tarihinde Londra'nın en büyük üniversitesi olan UCL'de greve başlayacak.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, sendika üyesi 300 işçiyle taşeronlaşma ve esnek saatlere karşı grev oylamasına gidildiği bildirildi. Açıklamada grevde taşeron firma olan Axis ve Sodexo işçilerinin UCL'nin kendi işçileriyle aynı koşulları talep edeceği söylendi.

IWGB'nin Londra Üniversitesi'yle Eylül 2017'de yaptığı anlaşmaya göre, taşeron işçileri Temmuz 2018'e kadar kurum içine dahil olacaktı. IWGB, söz konusu anlaşmanın imzalanmasından bu yana işçilerin yalnızca yüzde 10'unun kuruma dahil edildiğini, ve geri kalan işçilerin kuruma alınmasına ilişkin somut bir plan sunulana kadar boykotun devam edeceğini kaydetti.