Londra Köprüsü’nde bir kişi polis tarafından vuruldu

İngiltere'nin başkentinde Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü. Polis olay yerinde bıçakla yaralananlar olduğunu açıkladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da çevredekilere bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından vuruldu. Polis "şüpheli"nin olay yerinde öldüğünü açıkladı.

BBC'nin haberine göre Londra Köprüsü'ndeki bıçaklı saldırıda yaralılar var.

Bıçaklı saldırıyı terör saldırısı olarak değerlendirildiğini açıklayan Londra polisi şüphelinin vurulduğunu ve olay yerinde öldüğünü doğruladı.

Polisten yapılan açıklamada şüphelinin üzerinde patlayıcı süsü verilmiş yelek olduğuna "inanıldığı" belirtildi.

Londra Polisi tarafından daha önce yapılan açıklamada köprüde bıçaklı saldırı ihbarı üzerine olay yerine gidildiği, olay mahallinde bıçakla yaralananların olduğu, bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtilmişti. Olayın ardından Londra Köprüsü'ndeki metro istasyonu kapatılmıştı.