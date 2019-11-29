Londra Köprüsü’nde bıçaklı saldırı: 3 ölü

İngiltere'nin başkentinde Londra Köprüsü'nde çevredekilere bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü. BBC'nin haberine göre bıçaklanan 2 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da çevredekilere bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından vuruldu. Polis şüphelinin olay yerinde öldüğünü açıkladı.

BBC'nin haberine göre Londra Köprüsü'ndeki bıçaklı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre saldırıda ve ardından yaşanan panikte yaralananların sayısı 12.

Londra Emniyeti saldırıyı "terör saldırısı" olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Emniyetten yapılan açıklamada şüphelinin üzerinde patlayıcı süsü verilmiş yelek olduğuna "inanıldığı" belirtildi.

Emniyetten daha önce yapılan açıklamada köprüde bıçaklı saldırı ihbarı üzerine olay yerine gidildiği, olay mahallinde bıçakla yaralananların olduğu, bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtilmişti. Olayın ardından Londra Köprüsü'ndeki metro istasyonu kapatılmıştı.