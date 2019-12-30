Lizbon’da havayolu işçilerinin grevi dolayısıyla uçuşlar iptal edildi

Portekiz'de Lizbon havaalanındaki işçilerin üçüncü gününe grevi bu hafta sonu uçuşların iptaline yol açtı.
İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre ve Almanya'ya çift yönlü EasyJet, Brussels Airlines, Eurowings, Transavia France ve Wizz Air UK uçuşları cumartesi ve pazar günleri iptal edildi.
SINTAC sendika sözcüsü Fernando Simoes, grev nedeniyle 19 uçuşun iptal edildiğini ve yedisinin Portekiz'in güneyindeki Faro havaalanına yönlendirildiğini söyledi.
Portekiz havalimanları yetkililerinin açıklamasına göreyse 25'ten fazla uçuş iptal edildi.
Lizbon, Porto, Faro ve Funchal havaalanlarında işçi çalıştıran Vinci Grubuna ait Portway ve SINTAC arasındaki görüşmeler, şirketin maaşları dondurmaya devam edeceğini söylemesi üzerine Aralık ayında sona erdi.
Maaşların dondurulması uygulaması 2016'da başlamış ve Kasım 2019'a kadar biteceği taahhüt edilmişti.
Portway pazar günü yaptığı açıklamada, Ocak ayında müzakere masasına dönmeye hazır olduğunu söyledi.