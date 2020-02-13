Libya'da ateşkes talep eden BMGK kararı kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için İngiltere'nin hazırladığı önergeyi 14 oy ile kabul etti. 15 ülke arasında sadece Rusya çekimser oy kullandı.

İngiltere tarafından konseye sunulan ve Libya'da ''kalıcı ateşkes'' talebinde bulunan tasarı BM Güvenlik Konseyinde oylamaya sunuldu.

Oylamada karara 14 ülke destek verirken, tasarıdaki paralı askerlerin geri çekilmesi ifadesinden memnun olmayan ve veto hakkına sahip Rusya çekimser kaldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da kalıcı ateşkesi, taraflara silah tedariğine son verilmesini, uluslararası silah ambargosuna uyulmasını, ülkedeki tüm paralı askerlerin geri çekilmesini ve krize hiçbir üye ülkenin müdahale etmemesini talep eden kararıyı kabul etti.

BMGK tarafından onaylanan kararda "Libya'da mümkün olan en kısa süre içinde hiçbir ön koşul olmadan" ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi.

KALICI ATEŞKES İÇİN GÖRÜŞMELERE DEVAM

Kararda Ocak ayında kurulan ortak askeri komisyonun kalıcı ateşkesin sağlanması için görüşmelere devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Bunun içine, bir denetim sisteminin kurulması, güçler ayrılığı ve güvenin tesis edilmesi için alınması gereken önlemler giriyor.

Berlin Konferansı'na katılan tüm ülkelere ve uluslararası aktörlere bildirde yer alan taahhütlerini yerine getirmesi ve Libya'daki krize müdahale etmekten kaçınmaları çağrısında da bulunulan kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ateşkesin denetlemesine ilişkin gerekli koşullar ve teklifler içeren bir rapor hazırlaması isteniyor.

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplumun katılımıyla 19 Ocak'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya konulu konferansta ateşkes ve diyalog çağrısı yapılmıştı.