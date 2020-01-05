Libya'da askeri okula hava saldırısı: 30 ölü, 33 yaralı

Libya'nın başkenti Trablus'taki bir askeri okul öğrenci yurduna düzenlenen hava saldırısında 30 kişi yaşamını yitirdi, en az 33 kişi de yaralandı.

Libya'nın başkenti Trablus'taki bir askeri okul öğrenci yurduna hava saldırısı düzenlendi. 30 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda, en az 33 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Libya Sağlık Bakanlığı sözcüsü hava saldırılarının başkent Trablus'un güneyinde aylardır yoğun çatışmaların yaşandığı Hadba'yı hedef aldığı bildirdi. Sözcü, bölgedeki bir askeri okula bağlı öğrenci yurdunu vuran saldırlarda ölenlerin çoğunun 18-25 yaş arası gençlerden oluştuğunu duyurdu.

BM SALDIRIYI KINADI

Birleşmiş Milletler (BM) destekli Trablus hükümeti, saldırılardan Halife Hafter’in liderliğini yaptığı Libya Ulusal Ordusu'nu sorumlu tuttu. BM ise hava saldırısını kınadı. Misyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, sürekli artış gösteren askeri operasyonların, Libya'da durumu daha karmaşık hale getirdiğini ve siyasi sürece dönüş fırsatlarını tehdit ettiği söylendi.

Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, 'dış müdahaleye karşı cihat ve seferberlik' ilan ettiklerini duyurmuştu.

DIŞİŞLERİN'DEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, 'Trablus’un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu’na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz' denildi.