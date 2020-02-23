Libya’da AKP’nin desteklediği hükümet, ülkesinde ABD üssü kurulmasını istiyor

NATO’nun Libya’yı bombalaması ve cihatçı çetelere terk etmesinden 9 yıl sonra Trablus merkezli UMH’den bir bakan ABD üslerinin ‘yabancı ülkelerin Libya’ya müdahalelerini engelleyeceğini’ ve 'istikrar getireceğini' savundu.

Libya’da AKP hükümetinin desteklediği Ulusal Muthabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ABD merkezli Bloomberg'e verdiği bir söyleşide ülkesinde kurulacak bir ABD üssünün ‘yabancı ülkelerin Libya’ya müdahalesini engelleyeceğini’, ‘terörle mücadeleyi güçlendireceğini’ ve ülkede ‘istikrara yol açacağını’ söyledi.

Başağa şöyle konuştu:

Eğer ABD bir üs kurmak isterse, Libya hükümeti olarak, terörle mücadelede etkili olacağı, organize suçu ve uzaktan müdahale eden yabancı ülkeleri engelleyeceği için onay veririz. Amerikan üssü istikrara yol açacaktır.

9 YIL ÖNCE ABD LİBYA’YA ‘İSTİKRAR’ GETİRMİŞTİ

2011 yılında Libya, ABD tarafından desteklenen şeriatçı çetelerle mücade ederken NATO bombardımanıyla beraber Muammer Kaddafi devrilmişti. 2011'den beri kaos içinde olan Kuzey Afrika devleti çeşitli militan grupların bölünmüş bir savaş alanına dönüştürüldü.

