Libya Ulusal Ordusu: Trablus sahillerinde Türk askerlerinin sonu gelecek

Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'nun sözcüsü Ahmed el-Mismari, 'Genel Komutanlığımız, Libya halkının egemenliği ve arzularından ödün vermeyecek. Trablus sahillerinde Türk askerlerinin sonu gelecek' açıklamasında bulundu.

General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye'nin olası askeri müdahalesi ve Zuveytine'de bulunan petrol kuyusunun, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) gelir sağladığı gerekçesiyle kapatılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Sky News'in aktardığına göre düzenlediği basın toplantısında konuşan Mismari, "Öfkeli kitleler petrol sahalarında üretimi durdurdu" diyen Mismari, "Genel Komutanlığımız, Libya halkının egemenliği ve arzularından ödün vermeyecek" dedi.

Mismari, Türkiye'nin UMH'ye destek için Libya'ya asker gönderme yönündeki kararına ilişkin, "Trablus sahillerinde Türk askerlerinin sonu gelecek" diye konuştu.

Mismari, "Petrol limanlarını kapatan Libya halkıdır ve biz onları korumalıyız" diye ekledi.

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Türkiye ateşkesi ihlal ve suistimal etti, deniz ve hava yoluyla ülkeye daha fazla Suriyeli terörist ve silah gönderdi" denildi.

Liman bölgesi Zuveytine'de bulunan petrol tesislerinde üretim, protesto gösterilerinin ardından durdurulmuştu.