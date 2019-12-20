Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ile güvenlik anlaşmasını onayladı

Trablus’taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile 27 Kasım'da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası"nı onayladı.
UMH açıklamasında Libya Bakanlar Kurulu'nun mutabakat muhtırasını oybirliğiyle kabul ettiği bildirildi.
Türkiye ile Trablus’taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatına ilişkin teklif Pazartesi günü TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülerek oy çokluğuyla kabul edilmişti. Mutabakatın 25 Aralık'ta TBMM Genel Kurulunda ele alınması bekleniyor.
Mutabakat, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderip göndermeyeceği tartışmalarını da beraberinde getirmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya hükümetinden talep gelmesi durumunda asker gönderilebileceğini" belirtmişti.
Arap medyası kaynaklı haberlerde Trablus’taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye'den asker ve ekipman desteği talebinde bulunma kararı aldığı iddia edilmişti.
Doğudaki hükümet Fransa, Rusya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenirken İtalya, Türkiye ve Katar Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor.