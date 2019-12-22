Libya karasularında Türk mürettebatlı gemiye müdahale

Emekli General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Libya karasularında seyreden Türk mürettebatlı gemiyi alıkoyduklarını açıkladı.

Türkiye ile Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşması TBMM'den geçerken, dün gece yarısı General Halife Hafter'e bağlı güçler, mürettebatı Türk olan Karayip ülkesi Greneda bandıralı bir gemiyi alıkoydu.

Reuters’ın haberine göre; General Halife Hafter bağlı Ulusal Libya Ordusu’na (ULO) ait bir deniz muharebe aracı, Libya karasularında, ülkenin doğusundaki Derne açıklarında gemiyi durdurdu.

ULO Sözcüsü Ahmed Mismari, İngiliz haber ajansına yaptığı açıklamada, denetim ve yükünün teyidi için geminin Ras El Hilal Limanı’na çekildiğini söyledi.

Sosyal medyada geminin petrol taşıyan bir tanker ya da kuru yük gemisi olduğu yolunda muhtelif iddialar var.