Letonya'dan 'Türkiye' açıklaması: Çıkan haberler dramatize edilmemeli

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, YPG’nin ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmemesine karşılık Türkiye’nin NATO’nun Rusya karşıtı Baltık ülkeleri planını desteklemeyeceği yönündeki iddiaların 'dramatize edilmemesi' gerektiğini söyledi.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Türkiye'nin NATO'nun Baltık "savunma" planlarını engellediğine ilişkin iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

LETA haber ajansına konuşan Rinkevics, Baltık bölgesinin "güvenlik çıkarları"na yönelik üyeler arası "iç tartışmalar" sonucunda karar alınacağına inandığını söyledi.

YPG’nin "terör örgütü" olarak kabul edilmemesi halinde Türkiye’nin de NATO’nun Baltık ülkeleri planını desteklemeyeceği yönündeki haberlerin "dramatize edilmemesi" gerektiğini belirten Rinkevics, "Bizim müttefiklerimizin güvenlik çıkarlarını ciddiye aldığımız gibi onların da bizim güvenlik çıkarlarımızı ciddiye alacaklarından eminim” dedi.

Rinkevics, “NATO üyeleri şu anda risk değerlendirmeleri ve çözümlerine yönelik tartışmalar yapıyor. Bu süreç, geniş tartışmaları beraberinde getirir. İttifak içinde yapılan gizli iç tartışmalar hakkında asla yorumda bulunmayız” açıklamasında bulundu.

Reuters, dün NATO’daki savunma kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Türkiye’nin NATO’nun Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını, "ittifakın Ankara’ya Suriye’de YPG ile mücadelesine daha fazla destek verene kadar reddettiğini" duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada "Biz Baltık ülkelerine yönelik NATO’nun bu planına karşı değiliz. Ama Baltık ülkeleri için istenen bizim için de istenmesi lazım, biz de müttefikiz, bunun görüşmelerini sürdürüyoruz" demişti.