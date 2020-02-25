Lavrov'dan İdlib açıklaması: Teröristlerle ateşkes onlara ayrıcalık tanımak olur

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'deki teröristlerle ateşkes yapmanın onlara ayrıcalık tanımak ve onları desteklemek anlamına geleceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi'nin 43. oturumunda konuştu.

Sputnik'in aktardığına göre Lavrov, "Uluslararası toplum ve BM İnsan Hakları Konseyi, başlarını kaldıran aşırılık yanlılarının önünü kesmelidir. Şu anda bazı meslektaşlarımız, bilerek ya da bilmeyerek, radikal ve terörist grupların vahşetlerini haklı gösterme arzusu içinde. İdlib'deki duruma ilişkin görüşmelerde yaşandığı gibi, haydutlarla ateşkes anlaşması yapma olasılığına ilişkin çağrıları açıklamak zor. Bu tür eylemler, insan haklarını savunma amacını göstermez, aksine teröristlere ayrıcalık tanınması ve onların faaliyetlerinin desteklenmesi anlamına gelir" dedi.

Lavrov, cihatçılarla ateşkes yapmanın evrensel konvansiyonları ve BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı çok sayıda kararı en ciddi şekilde ihlal edeceğini kaydetti.