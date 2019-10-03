Lavrov’dan Erdoğan’ın ‘kendi yolumuzu açarız’ sözlerine destek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Erdoğan’ın ‘güvenli bölge’ konusunda ABD ile anlaşma sağlanamazsa ‘kendi yolumuzu açarız’ sözlerini çok iyi anladığını söyledi. ABD'nin Türkiye'nin 'meşru kaygılarını dikkate almaya hazır olmadığını' söyleyen Lavrov, Türkiye'nin Suriye ile temasa geçmesini istediklerini, bunun için destek olacaklarını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’de ABD ile “güvenli bölge” görüşmelerine ilişkin “kendi yolumuzu açarız” açıklamasını “anlaşılır bir durum” olarak yorumladı.

Erdoğan, ABD ile Suriye’nin kuzeyinde planlanan “güvenli bölge” için "Birlikte çalışma imkanlarını zorlarız ama mümkün değilse kendi yolumuzu açarız. Nitekim şu anda açmaya başladık" demişti.

'BU DURUMU ÇOK İYİ ANLIYORUM'

Dün Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde Erdoğan'ın açıklamasını yorumlayan Lavrov, "ABD, Türkiye'nin Suriye'yle doğrudan işbirliği yapmasını istemedi. ABD, müzakereler sırasında Türkiye'nin koalisyon tarafından kurulacak birlik içinde kendi askeri polislerini ve gözlemcilerini bulundurmasına izin vererek, bu konuyu da kendi kontrolü altına almak ve sınırda kontrolü sağlamak istedi. Ancak bu Türkiye'yi tatmin etmedi. Bu bölgeyle, sınırdaki güvenlik sorunuyla hiçbir ilgisi bulunmayan bir ülkenin kendi görüşünü dayatmaya çalıştığı bu durumu çok iyi anlıyorum" dedi.

Sputnik Türkçe’nin aktardığına göre Lavrov şunları söyledi:

'SORUNU ABD'LİLER OLMADAN ÇÖZME HAKKINI SAKLI TUTUYOR'

”Elbette Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tamamen saygı gösterilerek mutabakat sağlansaydı güzel olurdu ancak ABD başlangıçta böyle bir tutum sergilemedi. Aynı şekilde ABD, Türkiye'nin meşru kaygılarını göz önünde bulundurmaya da hazır değildi. Erdoğan'ın sonsuza dek beklemeyeceği konusunda uyarılarda bulunduğunu uzun süredir görüyoruz. Erdoğan'ın sözlerine göre, benim bahsettiğim ilkelere uygun olarak ABD'yle birkaç hafta içinde mutabakat olmazsa, bu sorunu ABD'liler olmadan çözme hakkını saklı tutuyor."

'SURİYE VE TÜRKİYE'NİN TEMASA GEÇMESİNİ İSTİYORUZ'

Lavrov, Rusya'nın Suriye ve Türkiye arasında sınır bölgesi konusunda mutabakat sağlanmasına destek sunacağını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu durumun, Suriye ve Türkiye hükümetleri arasında bir etkileşim konusu olmasından yana olduğumuzu söyleyebilirim. Tarafların bu konuda mutabakat sağlayabileceğini düşünüyorum. Bunun için her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

Lavrov, Rusya'nın görüşüne göre Adana Anlaşması'nın bu durumun çözümü için hukuki dayanak olarak kullanılabileceğini kaydetti.

'ABD, FIRAT'IN DOĞUSUNU SURİYE'DEN KOPARMAYA ÇALIŞIYOR'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Fırat'ın doğusunu Suriye topraklarından koparmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu da belirtti.

Lavrov, "ABD ve koalisyon, jeopolitik hedeflerine ulaşmak için Kürt faktörünü devreye sokmaya çalışarak Fırat'ın doğusunda çok tehlikeli bir oyun oynuyor ve biz, ABD'li meslektaşlarımızın ve uluslararası toplumun dikkatini uzun zamandır bu konuya çekiyoruz. Buradaki amaç, Fırat'ın doğusunu Suriye topraklarından koparmak" diye vurguladı.

Lavrov, Washington'un Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılık konusundaki tüm güvencelerine rağmen Fırat'ın doğusunda ABD'nin desteğiyle “sözde devlet” kurulduğunun da altını çizdi.