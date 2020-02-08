Lavrov: Venezuela’da yönetimi devirme çabaları kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile yaptıkları görüşmenin ardından verilen basın toplantısında, Venezuela’daki meşru yönetimin devrilmesine yönelik çabaları kabul edilemez gördüklerini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te kabul etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, görüşmenin ardından verilen basın toplantısında konuşan Lavrov, Venezuela’daki meşru yönetimin devrilmesine yönelik çabaları kabul edilemez gördüklerini belirtti.

Lavrov, iki ülkenin savunma alanındaki işbirliğini arttıracaklarını da ekledi.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik yaptırımların ülkedeki durumu zayıflatmaya yönelik olduğunu belirten Lavrov, “Venezuela’nın bağımsızlığına saygı duyduğumuzu, ABD ve beraberindekilerin uyguladığı yasadışı baskı karşısında Venezuela yönetimi ve halkı ile dayanışma içinde olduğumuzu vurguladık” dedi.

Lavrov, görüşmede Maduro ve Venezuela yönetimine ulusal diyaloğun sağlanması konusunda tam destek verdiklerini söylediğini aktardı.

Lavrov, “Ulusal Seçim Konseyi’nin yeni üyelerinin onaylanması ve 2020’deki Ulusal Meclis seçimleri hazırlığı için ortak bir yaklaşım sağlamanızı umuyoruz. Bu seçimler radikallerin Venezuela siyasetinde kendilerini bir gelecekten mahrum bırakmamak için tek seçeneği” dedi.