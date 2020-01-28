Lavrov: Türkiye'yle Suriyeli muhalifler konusunda mutabakat sağladık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Rusya ile Türkiye'nin Suriye'deki muhaliflerin militanlardan ayrılması konusunda daha net bir çalışma yapılması konusunda mutabakat sağladığını' söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'da Güney Sudan Dışişleri Bakanı Avut Deng Acuil ile düzenledikleri ortak basın toplantısında dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Lavrov, "Militanlar İdlib'den çıkmaya devam ettikçe radikal grupların etkisi daha da artıyor. Bu nedenle, dün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptığımız telefon görüşmesinde bu konuyu etraflıca istişare ettik. Siyasi sürece katılmaya hazır olan vatansever silahlı muhaliflerin BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanınan gruplardan ayrılmasına ilişkin mutabakatın uygulanması için daha net bir çalışma yapılması konusunda anlaştık. Bunun yerine getirilmesi gerekli" dedi.

Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin söz konusu mutabakatı en kısa sürede hayata geçirmeyi düşündüklerini söyledi.

Sivillerin İdlib gerilimi azaltma bölgesinden tahliyesi için ateşkes ilan edildiğini ve insani koridorlar oluşturduğunu ancak militanların saldırılarını sürdürerek sivillerin tahliyesini engellediğini ve onları canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştığını belirten Lavrov, "Silahlı gruplardaki militanlar, teröristlerle iletişimi tamamen kesmeli. Teröristler de silah bırakmalı, zira onlara hiçbir şekilde merhamet gösterilemez" diye konuştu.