Lavrov, Türkiye'nin verdiği Suriye güvencesini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Rusya'ya Suriye'nin kuzeyindeki harekata yeniden başlamayacağı konusunda güvence verdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya ve ABD'nin Kürt güçlerin çekilmesi için gereken her şeyi yapmadığı açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türk hükümet temsilcileri ile Rusya Büyükelçisi arasında temas kuruldu. Türk tarafı, Rusya'nın yaptığı iş hakkında Ankara'da hiç kimsenin şüphesi olmadığı ve mevkidaşım ve dostum Mevlüt Çavuşoğlu ile İbrahim Kalın'ın Barış Pınarı Harekatı'nın yeniden başlayacağına dair bir şey söylemediği konusunda güvence verdi" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Lavrov, Türk tarafının ortada bir yanlış anlama olduğunu belirttiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı, Kürt güçlerin Suriye-Türkiye sınırından çekilmesinin neredeyse tamamlandığını söyleyerek, "Bazı bölgelerde çalışmaların sonuna kadar götürülmesi gerekiyor. Burada en önemli husus, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) içindeki Kürt muhataplarımızın tutarlı olması" ifadesini kullandı.